TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'un Eski Başkanı Mamur'un Mezarı Ziyaretinde

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kayserispor'un Eski Başkanı Recep Mamur'un Mezarı Ziyaretinde

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübü'nün eski başkanlarından Recep Mamur'un kabrini ziyaret etti.

Şehir Mezarlığı'ndaki ziyarete; TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve asbaşkanı Nurettin Açıkalın katıldı. Ziyaret esnasında Ali Çamlı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Büyük Bir Dostluğun Anısı

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hacıosmanoğlu, Recep Mamur ile aynı dönemde başkanlık yaptıklarını ve dost olduklarını ifade etti. Hacıosmanoğlu, "O dönem aramızda geçmeyen bir konu var. Bir ay sonra burada maça geldik. Kayseri ile Trabzon her zaman kardeş şehir. Kendisi yeni bir çiftlik evi yapmıştı ve bana, 'Başkanım, millete nazire olsun diye ilk açılışını seninle yapalım' demişti," sözlerini kaydetti. Ziyaretin nedenini de şu şekilde açıkladı: "Kayseri'ye gelince Ali başkanımla beraber ziyaret edelim, duamızı okuyalım, yad edelim istedik. Allah mekanını cennet etsin."

Kayseri'nin Futbol Coşkusu

A Milli Takım'ın kentte coşkuyla karşılandığını belirten Hacıosmanoğlu, "Kayseri halkına ve organizasyonu yapanlara teşekkür ediyoruz. Umarım futbolcularımız da otobüsün önündeki atların ihtişamını görüp sahada benzer bir performans sergiler ve buradan Karadağ'a turistik seyahate gideriz," dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ise Hacıosmanoğlu'nun vefalı biri olduğunu ifade etti. Recep Mamur'un mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Çamlı, "Kendim ve yönetimim adına ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum," sözleriyle Hacıosmanoğlu'na olan minnettarlığını belirtti.

A Milli Takım'ın büyük bir coşkuyla karşılandığını aktaran Çamlı, "Göğsü kabarmayan insan kalmamıştır. Valiliğin, emniyetimizin ve büyükşehir belediyemizin organizasyonu için teşekkür ederiz," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.