TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Üyeleri ile Toplantı Yapacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne Önemli Toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamada, buluşmanın 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sistemi ile ilgili kulüplerin rolü üzerinde istişarede bulunulacak. Buna ek olarak, toplantıya katılacak üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bilgiler verileceği duyuruldu.