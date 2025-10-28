TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bahis Açıklamasına Kocaelispor'dan Sert Tepki

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin, kulüp olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Durul: "Olayın kapatılmasını istemiyoruz"

Antrenman ziyaretinde konuşan Durul, iyi bir kadro ve teknik ekibe sahip olduklarını, 5 maçta kaybettikleri puanlar elde edilebilse lider olabileceklerini belirtti. Durul, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının Türk sporunda "devrim niteliğinde" olduğunu söyleyerek, "Biz federasyonla sıcağı sıcağına konuştuk. 'Bizim haklarımız yendi, ne yapacağız.' dedik." ifadesini kullandı.

Durul, sözlerine devam ederek: "Bu işin içinde kimler var, işin ucu nereye gidecek bilmiyoruz. Açıkçası bu olayın kapatılmasını istemiyoruz. Bunun içinde futbolcular, yöneticiler, menajerler kim varsa ortaya çıksın. Biz temiz sayfa açmaya çalışırken maalesef bir düdükle bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynanıyor. Bizi ne kadar alaya almışlar, bunu gördük. Bundan sonra tavrımız daha farklı olacak."

Soruşturma ve talepler

Hangi maçlara bahis oynandığının açıklanmasını isteyen Durul, federasyonla kulüplerin katılacağı geniş kapsamlı toplantı yapılacağını belirtti ve şöyle konuştu: "Umarım bu olayın üstü örtülmez, kısa sürede kapanmaz. Ucunun başka yerlere gitmesinden korkanlar olabilir."

Durul, süreçle ilgili olarak daha önceki mütevazı tavırlarını değiştireceklerini vurgulayarak, "Kocaelispor olarak taraftarlarımız ve camiamızla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Mütevazı davrandık ama bundan sonra mütevazı olmayacağız. Yasalar çerçevesinde atmamız gereken adımları atacağız." dedi.

Gözaltı ve yargı vurgusu

Durul, sürecin kısa sürede çözülemeyeceğini belirterek, "Bence sezon sonuna kadar yabancı hakemlerin maçları yönetmesi ve soruşturmanın devam etmesi gerek. Şu an devam eden bir sistem var, yeniden yıkıp yapmak mümkün değil. Liglerin erteleneceğini düşünmüyorum. Futbol, insanların tutunduğu en önemli şeylerden biri. Bazı hakemlerin değiştirildiği bilgisi bize geldi. Nasıl bir cesaret ki kendi isimleriyle bu işi yapabiliyorlar, şaşırdım, fazlasıyla akıl tutulması." dedi.

Dünya ve Avrupa futbolu karşısında mahcup durumda olduklarını söyleyen Durul, "Keşke dışarıya karşı saygınlığımızı zedeleyecek bir şeyler olmasaydı. Haklarımızı yargı yoluyla arayacağız. Süreç çok sıcak, mutlaka tutuklamalar ve gözaltılar olacaktır. Ülke futbolu temiz yarınlara çıksın. Kocaelispor olarak almamız gereken her aksiyonu alacağız. Haklarımızı yargıda arayacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Durul, hakemler arasında temiz olanlara dokunulmaması gerektiğini de belirterek, "Ödül ve ceza disiplin kurulunun vereceği kararlar. Yargı sürecinde bunların hepsi ortaya çıkacaktır." dedi.

