DOLAR
34,27 -0,3%
EURO
37,5 0,02%
ALTIN
2.928,95 -1,47%
BITCOIN
2.132.784,03 -4,22%

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunma hedeflerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:43
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Samsunspor Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübü’nü Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini artırma hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Kardeşlik Hukukunu Geliştireceğiz"

Hacıosmanoğlu, 500 milyon dolarlık mevcut futbol marka değerinin 1 milyar dolara çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız." dedi.

Samsunspor'un Renkleri ve Altyapı Yatırımları

Ziyaret sırasında Samsunspor'un renklerinin Türkiye'nin simgesi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Samsun bizim şehrimiz, bizim rengimiz de kırmızı beyaz. Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor." ifadesini kullandı.

Futbolun Geleceği İçin Birliktelik Çağrısı

Hacıosmanoğlu, bu tür yatırımların Türk futbolunun gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Kavga ederek marka değerini yukarıya çıkaramazsınız." dedi. Ayrıca, Samsun ile Trabzon arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine değinerek, futbolun barış ve kardeşlik çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini savundu.

Hakem Eğitimi ve Yabancı VAR Hakemi Tartışmaları

Bir basın mensubunun yabancı VAR hakemi konusundaki sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" dedi.

Yıldırım, Türk futbolunun gelişmesi adına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtirken, Hacıosmanoğlu'na Samsunspor forması hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Corendon Alanyaspor Hazırlık Maçında Hull City'ye Yenildi
2
Genç Erkek Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da Hazırlanıyor
3
Manisa Basket Troy Brown'u Kadrosuna Kattı
4
Sea To Sky Motosiklet Yarışında Orman Etabı Tamamlandı
5
16 Yaş Altı Milli Takımı Türk Devletleri Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı
6
Türkiye 17 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
7
Trabzonspor, St. Gallen ile Maç Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak