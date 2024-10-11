TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor'a Ziyaret Gerçekleştirdi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Samsunspor Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübü’nü Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini artırma hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

"Kardeşlik Hukukunu Geliştireceğiz"

Hacıosmanoğlu, 500 milyon dolarlık mevcut futbol marka değerinin 1 milyar dolara çıkarılabileceğini vurgulayarak, "Amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız." dedi.

Samsunspor'un Renkleri ve Altyapı Yatırımları

Ziyaret sırasında Samsunspor'un renklerinin Türkiye'nin simgesi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, "Samsun bizim şehrimiz, bizim rengimiz de kırmızı beyaz. Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor." ifadesini kullandı.

Futbolun Geleceği İçin Birliktelik Çağrısı

Hacıosmanoğlu, bu tür yatırımların Türk futbolunun gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Kavga ederek marka değerini yukarıya çıkaramazsınız." dedi. Ayrıca, Samsun ile Trabzon arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine değinerek, futbolun barış ve kardeşlik çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini savundu.

Hakem Eğitimi ve Yabancı VAR Hakemi Tartışmaları

Bir basın mensubunun yabancı VAR hakemi konusundaki sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" dedi.

Yıldırım, Türk futbolunun gelişmesi adına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtirken, Hacıosmanoğlu'na Samsunspor forması hediye etti.