TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na Katıldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na Katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA'nın düzenlediği Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu program Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kimler Bulundu?

UEFA'nın üye ülke federasyonlarının üst düzey yöneticileriyle buluştuğu programa, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin başkanlık yaptı. TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu’nun yanı sıra, başkan vekili Ceyhun Kazancı, genel sekreter Abdullah Ayaz ve dış ilişkiler ile milli takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları da toplantıya katıldı.

Toplantının Ana Gündem Maddeleri

Programda, UEFA üyesi 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla önemli konular konuşuldu. Özellikle UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularına yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

EURO 2024 ve Futbolun Geleceği

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) üzerine yönetimsel ve finansal açıdan yapılan değerlendirmeler ile birlikte, Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve mevcut durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.