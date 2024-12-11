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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Gençlik Bakanı Bak, İstanbul'da gerçekleşen yemekte buluştu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:14
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yemekte ayrıca TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da yer aldı.

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