TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gündemi Değerlendirecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak. TFF'den alınan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde düzenlenecek basın toplantısında gelişmeleri değerlendirecek.
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Önemli Davet
Başkan Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.