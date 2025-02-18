TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gündemi Değerlendirecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın TFF'nin Riva merkezinde gündem hakkında açıklamalarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:52
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gündemi Değerlendirecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gündemi Değerlendirecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak. TFF'den alınan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde düzenlenecek basın toplantısında gelişmeleri değerlendirecek.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Önemli Davet

Başkan Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.

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