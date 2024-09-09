TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa ASKF ve İZVAK'ı Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Amatör Futbola Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK)nı ziyaret etti. Bu ziyaretler, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Manisa ASKF Ziyareti

Hacıosmanoğlu, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türk futbolunun gelişimi için amatör liglerin büyük bir rolü olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonunda Timur, Hacıosmanoğlu'na teşekkür amacıyla bir plaket takdim etti.

İZVAK Ziyareti

Daha sonra İZVAK'ı ziyaret edecek olan Hacıosmanoğlu'na, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da eşlik etti. İZVAK Başkanı Ali Erten ve yönetim ekibiyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu daha ileri bir seviyeye taşımak için iş birliğinin önemine dikkat çekti.