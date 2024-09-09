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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK'yi Ziyaret Etti

İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK tesislerini ziyaret ederek yerel futbol hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:07
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK'yi Ziyaret Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK'yi Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK'yi Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ziyaret etti.

Tesis Ziyareti ve İlk İzlenimler

Ziyaret sırasında Hacıosmanoğlu'nu, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları sıcak bir şekilde karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, tesisin çevresinin kendisini oldukça etkilediğini ifade etti. Tesisin etrafında gördüğü durumu 'hayret verici' olarak nitelendiren başkan, "Burası Türkiye'ye yakışmıyor ve bizlerin ulaşmak istediği kardeşlik iklimine de uygun değil. Futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz, bu görüntüler çok çirkin." dedi.

Yetkililerle Görüşme Planı

Hacıosmanoğlu, tesisin çevresindeki engellerin aşılması gerektiğini vurgulayarak, "Yetkililerle bu konuyu görüşeceğim." şeklinde konuştu.

Daha sonra Hacıosmanoğlu, tesisin içinde gezerek kulüp yetkilileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl tesislerinde ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl tesislerinde ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl tesislerinde ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi Fikri Bayrıl tesislerinde ziyaret etti.

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