TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Tebrik Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları, makamında İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen bu önemli görüşmede, kulüp temsilcileri Hacıosmanoğlu'nu TFF Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Yeni Görev için Başarı Dilekleri

Ziyarette kendi adlarına teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarına yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Bu tür ziyaretlerin, Türkiye futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.