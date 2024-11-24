TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Yalanlaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu kamuoyuna duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu şu ifadelere yer verdi:

Haberler Gerçek Değil

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti."

Sorumluluk ve Sevda

"Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır."

Mücadele ve Değerler

"Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.