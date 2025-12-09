TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yıllardır Türk futbolunun sorunları örtbas edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Türk futbolunun sorunlarını ve federasyonun önceliklerini değerlendirdi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı.

Dünya Kupası değerlendirmesi ve milli duygular

Beş gündür Amerika’da olduklarını belirten Hacıosmanoğlu, 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası’nda şanslı kura çekmiştik ifadelerini kullandı. Mücadele ederek gruptan çıkma umutlarının devam ettiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, milli duyguların yurt dışındaki coşkusu esnasında Türkiye’de kişisel hesapların bu duyguları gölgelediğini söyledi.

Seçimi kazanma sürecine de değinen Hacıosmanoğlu, seçime 12 gün kala karar verdik ve bu görevin kendilerine nasip olduğunu belirterek TFF’nin ilkelerinin şeffaflık, adalet ve eşit mesafe olduğunu kaydetti.

Temiz futbol ve örtbas edilen sorunlar

Bizim çocuklarımıza temiz futbol bırakma adına bir sorumluluğumuz var diyen Hacıosmanoğlu, "Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasına süpürülüp atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ki öyle suçlar örtbas edildi ki. Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir" sözlerine yer verdi.

Hacıosmanoğlu, yapılan operasyonların amacının geleceğe yatırım, güzide kulüplerin alın terinin korunması ve ahlaklı bir Türk futbolu inşa etmek olduğunu söyledi; Cumhurbaşkanına ve İstanbul Başsavcısına teşekkür etti.

Kulüplerle ilişki ve adalet vurgusu

Türk futbolunu yönetmek için görevlendirildiklerini belirten başkan, operasyonların derinleşmesinin kamuoyunda panik yarattığını ifade etti. Yönetim kurulunun adaletsizlik görüldüğünde gerektiğinde koltukları terk edecek iradeye sahip olduğunu söyledi ve güzide kulüplerimizle asla kavgamız olmaz mesajını verdi.

Kulüpler arası kavgaları tasvip etmediklerini, futbola dostluğun ve kardeşliğin hâkim olması gerektiğini vurguladı ve federasyon kapısının herkese açık olduğunu ekledi.

Dursun Özbek görüşmesi ve maç değerlendirmeleri

Geçen hafta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile görüştüklerini, "Mutlu bir şekilde ayrıldık" dedi. Maçlardaki hakem kararlarına dair eleştirilerde bulundu; özellikle derbi pozisyonlarına işaret ederek algı yönetimine karşı uyardı.

Hakemlerle ilgili olarak, geçmişte yaşanan hatalara rağmen bugünkü hakemlerin son haftalarda maçları iyi yönettiğini; ancak hakemlik müessesesinin yaşadığı travmanın futbol camiası tarafından doğru ele alınması gerektiğini söyledi.

Arda Kardeşler ve hakem liyakati

Arda Kardeşler hakkında, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakemliğinin kendisi için bittiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, bu tür konuların Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararlarıyla netleşeceğini belirtti ve kulüplerle dostluklarının sürdüğünü yineledi.

Monaco maçı ve Galatasaray'a destek

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynayacağı maça dair inancını dile getiren Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Monaco’yu yenip geleceğine sonsuz inancım var diyerek kulübe başarılar diledi.

Bahis soruşturması, veri akışı ve sevk süreçleri

Bahis soruşturmasında verilerin bakanlık üzerinden Spor Toto’dan alındığını belirten Hacıosmanoğlu, henüz verilerin federasyona ulaşmadığını; ulaştığında gereğinin yapılacağını söyledi. Gözlemci, temsilci, masör, menajer gibi etapların bilgileri geldikçe sevk sürecinin şekilleneceğini ekledi.

VAR eleştirisi ve hakem hataları

Hakemlerin insanı hatalarını kabul ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, VAR’dakileri kabul etmiyorum diyerek video yardımlı hakemlikte hataların olmaması gerektiğini vurguladı. Federasyon kapısının açık olduğunu, kulüp başkanlarının federasyona gelmesi gerektiğini ve sorunların birlikte çözüleceğini ifade etti.

Türk futbolunda temizliğin uluslararası yankısı

Başlatılan temizlik hareketinin dünyada konuşulduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bazı federasyonların bu konuda Türkiye’den yardım talep ettiğini belirtti ve bu dalganın önce Avrupa sonra dünyaya yayılacağını öngördüğünü ifade etti.

Yayıncı kuruluş eleştirisi

Yayıncı kuruluşu da eleştiren Hacıosmanoğlu, bazı yorumların Anadolu takımlarını küçümsediğini, yayıncı kuruluşta güç devşirmeye varan tavırların olduğunu söyledi ve gerekli adımların atılacağını belirtti. "Ne kadar ahlaklı olursak o kadar iyi hizmet ederiz" mesajını verdi.

Hacıosmanoğlu, konuşmasını federasyonun şeffaf, adil ve herkese eşit mesafede olma taahhüdünü vurgulayarak sonlandırdı ve Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak için toplumsal destek çağrısında bulundu.

