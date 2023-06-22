TFF Başkanı Mehmet Büyükelçi Yeniden Seçildi

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başladı. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinin oy birliği ile ibra edilmesinin ardından başkan ve yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Tek aday olarak yer alan Mehmet Büyükelçi, kullanılan 191 oyun 168'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Mehmet Büyükelçi'nin Konuşması

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Mehmet Büyükelçi, “Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha fazla iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirebilmek adına elimizden gelmiş olan her şekilde çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda herhangi bir kimseye karşı problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Bundan sonraki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.