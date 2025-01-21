DOLAR
35,61 -0,14%
EURO
37,15 -0,2%
ALTIN
3.140,17 -1,33%
BITCOIN
3.777.096,46 -2,16%

TFF, Bolu Yangını İçin Saygı Duruşu ve Siyah Kol Bandı Kararı Aldı

TFF, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu futbol maçlarında saygı duruşu ve siyah kol bandı kararı aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:53
TFF, Bolu Yangını İçin Saygı Duruşu ve Siyah Kol Bandı Kararı Aldı

TFF, Bolu Yangını İçin Anma Kararı Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen felaket üzerine önemli bir karar aldı. Yangında hayatını kaybedenler için, hafta sonundaki futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Bütün Kulüpler Siyah Kol Bandı Takacak

TFF'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca, tüm kulüplerin bu süreçte siyah kol bandı takacağı ifade edildi.

Federasyon, yangında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adasokağı'nı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti
2
İtalya'da Icardi krizi: Bonservisi dahi belli oldu
3
MKE Ankaragücü, Polonyalı Orta Saha Michal Rakoczy'yi Transfer Etti
4
Reeder Samsunspor'dan Beşiktaş Maçı Üzerine Hakem Tepkisi
5
Kardelen Demir, 10 Madalya ile Yeni Başarıların Peşinde
6
Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 Berabere Kalarak İlk 8 Yolunda Yaralandı
7
Galatasaray ve Dinamo Kiev 3-3 Beraberlikte Yüzleşti

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor