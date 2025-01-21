TFF, Bolu Yangını İçin Saygı Duruşu ve Siyah Kol Bandı Kararı Aldı

TFF, Bolu Yangını İçin Anma Kararı Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen felaket üzerine önemli bir karar aldı. Yangında hayatını kaybedenler için, hafta sonundaki futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Bütün Kulüpler Siyah Kol Bandı Takacak

TFF'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca, tüm kulüplerin bu süreçte siyah kol bandı takacağı ifade edildi.

Federasyon, yangında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.