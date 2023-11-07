TFF'den açıklama geldi: Hakem atamalarında devrim niteliğinde adım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolundaki tartışmaların olumsuz etkiler yarattığını belirterek, hakem atamalarında büyük bir değişim yapacaklarını açıkladı. Başkan Büyükekşi, futbol camiasındaki eleştirilerin yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı ve federasyonun daha şeffaf bir anlayış benimsemeyi hedeflediğini ifade etti. İşte detaylar...





HAKEM ATAMALARI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildedir:

Türk futbolunda son zamanlarda gündemimize yerleşen problemler ve eleştiriler, olumlu bir şekilde ele alınmalıdır. Eleştirilerin dozu ve odağı değiştiğinde, sorunlar daha iyi anlaşılabilir ve çözülebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, federasyonumuzun kararlarını ve uygulamalarını daha şeffaf ve anlaşılır hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle bundan sonra her 15 günde bir sizinle buluşarak gelişmeleri ve değişiklikleri paylaşacağız. Bu sayede tüm paydaşlarımızın futbolun geleceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacağız.

Özellikle hakem atamaları konusunda büyük bir değişim yapmayı planlıyoruz. Türk futbolunu aşağı çeken tartışmaların kimseye fayda sağlamadığını biliyoruz. Hakem atamaları daha şeffaf ve adil bir süreç haline gelecek. Futbolun adaletini korumak ve oyuncuların, kulüplerin ve taraftarların güvenini kazanmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atacağız.





Federasyon olarak, futbolun tüm paydaşları arasında işbirliği yapmayı ve olumlu bir futbol ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Eleştirileri ciddiye alıyoruz ve bu eleştirileri çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Futbol camiasının tüm katılımcılarına açık bir iletişim kanalı sağlamayı ve sorunları birlikte çözmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede Türk futbolunun daha sürdürülebilir, adil ve başarılı bir geleceğe doğru ilerlemesini destekleyeceğiz.

Sonuç olarak, Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun gelişimini ve ilerlemesini önemsiyor, daha açık ve şeffaf bir anlayış benimsemeyi taahhüt ediyoruz. Türk futbolunun geleceğini şekillendirmek ve olumlu değişiklikler yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolun adaletini korumak ve Türk futbolunu uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirmek için çaba göstereceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu etkileyen tartışmaların olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, hakem atamalarında büyük bir değişim yapacaklarını söyledi. Başkan Büyükekşi, Hakem Kurulu'nda yeni bir yapılanma başlatacaklarını ve kulüpleri karar verme süreçlerine dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkanın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildedir:

Türk futbolunu olumsuz etkileyen tartışmaların birçok tarafa fayda sağlamadığını biliyoruz. Bu nedenle hakem atamalarında devrim niteliğinde bir adım atmayı planlıyoruz.

Hakem Komitesi'nde yeni bir yapılanma dönemi başlatacağız. Kulüpleri, futbolun karar mekanizmalarına daha fazla dahil etmek istiyoruz. Böylece kararlar daha şeffaf bir şekilde alınacak ve tartışmalar son bulacak.

Hakemlerin performanslarıyla ilgili yapılan tartışmaların çözümü için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarı otomatik ofsayt sistemi sayesinde kararların daha doğru ve adil bir şekilde verilmesini sağlayacağız.

Hakemlerin performanslarını düzenli olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık olarak 104 gözlemci tarafından yapılan anket sonuçlarını paylaşarak şeffaf bir yaklaşım benimseyeceğiz.

Tartışmaları dedikodularla değil, somut kanıtlarla ele almalıyız. Böylece futbolun gelişimi ve adaleti için daha iyi bir zemin oluşturabiliriz.

Sonuç olarak, Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun geleceğini şekillendirmek ve olumlu değişiklikler yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolun daha rekabetçi, adil ve saygın bir spor dalı haline gelmesi için çaba gösteriyoruz. Hakem atamaları ve performans değerlendirmeleri konusunda önemli adımlar atarak Türk futbolunu uluslararası arenada daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz.