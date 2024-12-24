TFF'den Amatör Futbol Direktörlüğü Kuruluyor

TFF'den Amatör Futbol Direktörlüğü Kuruluşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör futbolun gelişimine katkı sağlamak üzere Amatör Futbol Direktörlüğü'nü kurduğunu resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla oluşturulan bu yeni direktörlüğün başına Zafer Şen'in getirildiği ifade edildi.

Proje ve Hedefler

Kurulacak olan Amatör Futbol Direktörlüğü'nün amacı, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak ve amatör futbolu daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Direktörlük, amatör futbol liglerinin idari yapısını ve organizasyonunu yürütmek üzere projeler geliştirecektir. Bunun yanı sıra, kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Logoda Değişiklik

TFF, Amatör İşler Kurulu kararıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) logosunun da değiştirileceğini açıkladı. Bu değişiklik, amatör futbolun geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.