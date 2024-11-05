TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçına Yönelik Açıklama

TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da oynanması planlanan ancak tarafsız bir sahada yapılacak olan maçla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Maçın Tarafsız Bir Ülkede Oynanması Kararı

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Provokasyon ve Propaganda Kaygısı

Açıklamanın devamında, "Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübüne başarılar diliyoruz." şeklinde belirtildi.