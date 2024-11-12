TFF'den Coşkun Taş'a Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli oyuncu Coşkun Taş için bir başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Coşkun Taş, Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılan kadrosunda bulunarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Taş, 4 kez 18 Yaş Altı, birer kez 21 Yaş Altı ve B Milli, 3 kez de A Milli Takım forması giymiştir. Toplamda 9 defa ay-yıldızlı formayı tercih etmiştir.

Profesyonel kariyerine Aydınsporda başlayan Coşkun Taş, uzun yıllar Beşiktaş’ta top koşturmuş; ayrıca Almanya'nın Köln ve Bonner kulüplerinde de görev yapmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.