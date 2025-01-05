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TFF'den Eski Milli Kaleci Yılmaz Urul'a Başsağlığı Mesajı

TFF, 4 Ocak'ta vefat eden eski milli kaleci Yılmaz Urul için derin üzüntü ile başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 13:11
TFF'den Eski Milli Kaleci Yılmaz Urul'a Başsağlığı Mesajı

TFF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Ocak'ta hayata veda eden eski milli kaleci Yılmaz Urul için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı Mesajı

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Futbol Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştır." ifadesi yer aldı.

Cenaze Törenine Dair Bilgiler

Yılmaz Urul'un cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Yılmaz Urul'un Kariyeri

8 Şubat 1942 doğumlu Yılmaz Urul, A Milli Takım formasını toplamda 3 kez giymiştir.

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