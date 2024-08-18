TFF'den Göztepe-Fenerbahçe Maçındaki Olaylara Dair Açıklama

TFF'den Göztepe-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. TFF, futbol sahalarında istemedikleri hadiselerin meydana geldiğini vurguladı.

Talimatlara Aykırı Davranışlar

Açıklamada, "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan bazı olaylar sonucu, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir biçimde sahaya müdahale etmesini asla kabul etmiyoruz," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Mücadele sırasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na yönelik yapılan fiziki müdahaleleri çirkin buluyoruz," denildi.

Kardeşlik İklimine Zarar Veren Olaylar

TFF, yaşanan olayların futbolda sağlanmak istenen kardeşlik iklimine zarar verdiğini belirtti. Açıklamada, "Futbolun tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerekliliğine dikkat çekiyor, bu sayede futbolumuzun marka değerini artırmayı umut ediyoruz," şeklinde ifadeler yer aldı.

Detaylı Değerlendirme Süreci

Federasyon, olayları titizlikle inceleyeceğini ve ilgili kurulların gereken kararları en kısa sürede alacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı'na geçmiş olsun dilekleriyle sona erdirildi.