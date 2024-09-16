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TFF'den Kulüplere Sabır Çağrısı

TFF, kulüplerle işbirliği yaparak Türk futbolunu güçlendirmek için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:57
TFF'den Kulüplere Sabır Çağrısı

TFF'den Kulüpler İçin Sabır Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin beklentilerine karşılık vermek adına sabrın önemini vurguladı. Yapılan açıklamada, özellikle son dönemde oluşan güven ve umut atmosferinin değerlendirildiği belirtildi.

Adalet ve Kardeşlik Vurgusu

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde yaklaşacağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı dile getirmiştik. Bu duruşumuzdan sapmadan yürümeye devam edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini en iyi şekilde yüceltecek olan hedefimizdir," denildi.

Çalışmanın Önemi

Açıklamada, Türk futbolunda kazananların sadece çok konuşanlar değil, çok çalışanlar olacağına dikkate çekildi. Yönetim, tüm paydaşlarla iş birliği yaparak gelen beklentileri karşılamak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

"Adalet, güven ve kardeşlik ikliminin sağlanması yalnızca TFF’nin değil, futbol ailesindeki herkesin sorumluluğudur," denilerek, bu konuda ortak bir çalışma ve anlayışın gerekliliğine vurgu yapıldı.

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