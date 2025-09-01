DOLAR
TFF'den Lig Değişikliği: 1. Lig'den Düşen 4, 2. Lig'den Yükselen 4

TFF, 2025-2026 için Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısını 5'ten 4'e, Nesine 2. Lig'den yükselen takım sayısını 3'ten 4'e değiştirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:05
TFF Yönetim Kurulu'ndan Lig Düzenlemesi

Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de takım sayılarında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında düzenlemeye gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kulüplerin görüşleri doğrultusunda 2025-2026 sezonu için bazı statü değişiklikleri kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı, mevcut düzenlemede yer alan 5'ten 4'e düşürüldü. Buna karşın Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı ise 3'ten 4'e çıkarıldı. Açıklamada 2. Lig'in 37 takımla oynandığı belirtildi.

Yükselen 4 takımın 2'si doğrudan terfi edecek, kalan 2 takım ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

Statü değişiklikleri sonrasında liglerin yapısında da düzenlemeye gidildi: Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20 takımla oynanacak, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak.

