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TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma

TFF, MHK'de UEFA standartlarında yeni bir yapılanmaya gitti ve şeffaf bilgilendirme süreçlerine başladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:23
TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma

TFF'den MHK'ye Yeni Yapılanma Duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) "hakemlik sistemini uluslararası standartlara taşımak" amacıyla kapsamlı bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı.

Şeffaf Bilgilendirme Süreçleri Başlıyor

TFF'nin yaptığı açıklamada, MHK'nin yeni sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, MHK'ye dair tüm güncel gelişmeler, "mhk_resmi" hesap adıyla Instagram ve X platformlarından kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada, hakem performans değerlendirme sistemi, VAR kriterleri, hakem atama kriterleri, haftalık atamalar, VAR kayıtları gibi konuların yanı sıra, tartışmalı kararlar ve eğitim sistemleri hakkında da düzenli bilgilendirmeler yapılacağı ifade edildi.

MHK'den "Yeni Dönemin İlk Adımı"

Merkez Hakem Kurulu (MHK), X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz. Hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık." dedi.

MHK, dönüşümün temel taşları olarak; profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi, kulüplerin hakem kararlarına itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirilmesi gibi önemli unsurları sıraladı. Ayrıca, insan faktöründen arındırılmış otomatik hakem atama sisteminin yanı sıra, şeffaf ve sürekli iletişim anlayışının sağlanacağı vurgulandı.

MHK, sosyal medya hesaplarının açılışıyla birlikte düzenli olarak hakem performans değerlendirmeleri, haftalık atamalar ve eğitim faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

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