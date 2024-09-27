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TFF'den Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı

TFF, silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:47
TFF'den Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı

TFF, Serhat Akın İçin Geçmiş Olsun Mesajı Yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beykoz'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Öncelikle Menfur Saldırıyı Kınıyoruz

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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