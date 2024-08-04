TFF'den Sezon Başı Temsilci Seminerleri Açılışı

TFF'de Sezon Başı Temsilci Seminerleri'nin Açılış Töreni Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Sezon Başı Temsilci Seminerleri'nin ortak açılış töreni gerçekleştirildi. TFF'nin resmi açıklamasına göre, TFF Temsilciler Kurulu tarafından hazırlanan seminerler, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Gün boyunca süren etkinlikte, Üst Klasman Temsilcileri (ÜKT) ve Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri (FGAT) seminerleri öncesinde ortak açılış töreni yapıldı. Törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin de katıldı.

TFF Başkanı'nın Vurgu Yaptığı Adalet

Seminerde bir konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, futbol ikliminde adalet duygusunun önemine dikkat çekti. Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarıma da onu söyledim. Temsilci ve gözlemci raporlarının sonradan değiştiği konuşuluyordu. Bunun gibi uygulamalar, sizin soyadınıza ve temsil ettiğiniz camiaya yakışmaz. Sizden istediğim, forma ve renk ayrımı yapmadan, namuslu bir şekilde gördüklerinizi yazmanız. Eğer bu yazdıklarınız bazılarını rahatsız ederse, bu bizi ilgilendirmiyor. Adil ve adaletli olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.