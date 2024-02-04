TFF'den yardımcı hakem açıklaması: Karar verildi

Birinci Lig'in 21. hafta maçlarında bugün oynanan Ümraniyespor - Bodrum FK karşılaşmasında yan hakem olarak görev alan Baran Eraslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakemlik görevini bıraktığını duyurdu. Konuya ilişkin bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir açıklama yayımlandı.

TFF'ye sağlık sorunları nedeniyle maça katılamayacağını söylemesinin ardından maçın başına başka bir hakem atandı. Baran Eraslan'ın istifa talebinin bugün TFF'ye ulaştığı bildirildi.





Diğer taraftan TFF, Baran Eraslan hakkında sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. TFF'den yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "İzmir Bölge 1. Lig yardımcı hakemi Baran Eraslan'ın sosyal ağlarda yaptığı paylaşımlar ve hakemlikten emekli olduğuna ilişkin açıklamaların doğru bilgileri yansıtmaması nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Trendyol 1. Lig 21. hafta maçlarında dijital atamayla gerçekleştirilen görevlendirmelerde Ümraniyespor - Bodrumspor FK maçında yardımcı hakem şeklinde görev verilmiş ve görev kendisine 1 Şubat 2024 günü bildirilmiş ancak söz konusu yardımcı hakem maça çıkamayacağını beyan etmiştir. Sağlık sorunları (yaralanma) nedeniyle 2 Şubat 2024 tarihinde rapor sunmuştur. Bu nedenle ve bu belge nedeniyle şahsın ataması iptal edilerek dijital randevu sistemi üzerinden başka bir yardımcı hakem atandı. Bugün (3 Şubat 2024) tahkimden istifa etmesi yönünde talep geldi.Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ilgili kişi hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı."

ERASLAN'DAN AÇIKLAMA..

Ayrıca Baran Eraslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklama şu şekildeydi: “2000 yılında başlayan hakemlik hayatıma bugün itibariyle son verdim. Tüm hocalarıma, dostlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle üzerimde büyük otoriteye sahip olan aileme, Hukuk bilmeyen, adaletten yoksun olan büyüklerime de teşekkür ediyorum.”