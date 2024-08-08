TFF'den Yargıtay Üyelerine İzin Yok Açıklaması

TFF'den Yargıtay'a Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yargıtay üyelerinin federasyonun yeni kurullarında görev almalarına izin verilmemesi hakkında bir açıklama yaptı. TFF'nin açıklamasında, Yargıtay Başkanı’nın bu durumu hiçbir gerekçe sunmadan uyguladığına dikkat çekildi.

Açıklamanın Detayları

TFF yeni yönetimi olarak belirlenen hedeflerin Türk futbolunda barış ve kardeşliği sağlamak olduğunu vurgulayan federasyon, “Türk spor camiasının, taraftarların ve kulüplerimizin beklentisinin, futbolda adil ve güvenilir bir ortam yaratmak olduğunu” belirtti.

Açıklamada, federasyonun yeni kurullarının, Türk futbolu için büyük önem taşıyan profesyonel ve uzman isimlerden oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca, federasyon, Yargıtay üyelerinin görevlendirilmemesinin geçmişteki uygulamalarda çelişki yarattığını vurguladı.

Yargıtay ile İletişim Süreci

TFF, kurullarında Yargıtay Başkanlığından hukukçulara ihtiyaç duyduğunu belirtirken, “Bu durumu bir yanlış anlaşılma olarak değerlendiriyoruz ve Yargıtay ile iletişimimizin bu meseleyi çözeceğine inanıyoruz.” dedi.

Federasyon ayrıca, Yargıtay’ın mevcut tutumunun, karar adaleti sağlaması gereken bir kurumun itibarına zarar verebileceğini vurguladı. TFF, Türk futbolunun daha ileriye taşınabilmesi için köklü kurumlardan destek beklediğini ifade etti.