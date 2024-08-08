Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TFF'den Yargıtay Üyelerine İzin Yok Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Yargıtay üyelerinin yeni kurullarda görev almalarını engelleyen durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:01
TFF'den Yargıtay Üyelerine İzin Yok Açıklaması

TFF'den Yargıtay'a Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yargıtay üyelerinin federasyonun yeni kurullarında görev almalarına izin verilmemesi hakkında bir açıklama yaptı. TFF'nin açıklamasında, Yargıtay Başkanı’nın bu durumu hiçbir gerekçe sunmadan uyguladığına dikkat çekildi.

Açıklamanın Detayları

TFF yeni yönetimi olarak belirlenen hedeflerin Türk futbolunda barış ve kardeşliği sağlamak olduğunu vurgulayan federasyon, “Türk spor camiasının, taraftarların ve kulüplerimizin beklentisinin, futbolda adil ve güvenilir bir ortam yaratmak olduğunu” belirtti.

Açıklamada, federasyonun yeni kurullarının, Türk futbolu için büyük önem taşıyan profesyonel ve uzman isimlerden oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca, federasyon, Yargıtay üyelerinin görevlendirilmemesinin geçmişteki uygulamalarda çelişki yarattığını vurguladı.

Yargıtay ile İletişim Süreci

TFF, kurullarında Yargıtay Başkanlığından hukukçulara ihtiyaç duyduğunu belirtirken, “Bu durumu bir yanlış anlaşılma olarak değerlendiriyoruz ve Yargıtay ile iletişimimizin bu meseleyi çözeceğine inanıyoruz.” dedi.

Federasyon ayrıca, Yargıtay’ın mevcut tutumunun, karar adaleti sağlaması gereken bir kurumun itibarına zarar verebileceğini vurguladı. TFF, Türk futbolunun daha ileriye taşınabilmesi için köklü kurumlardan destek beklediğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat