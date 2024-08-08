TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 Yeni Üye Atandı

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Genişliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, 8 yeni üye ile zenginleşti. Bu yeni üyelerle faaliyete katılım artarken, engelli futbolunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni Üyeler Kimler?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na katılan yeni üyeler şunlardır:

Hüseyin Doğru

İbrahim Gökhan Çakır

Yakup Kaya

Birol Aydın

Ayhan Yıldırım

Alparslan Erkoç

Cem Çınar

Ahmet Kaan Özyürek

Koordinasyon Kurulunun Güncel Üye Listesi

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, yeni üyelerle birlikte aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Kerim Vural (Başkan) Osman Çakmak Hamza Doğan Hüseyin Küçük Abubekir Özcan Serkan Çakmaklı Hasan Serkan Canmutlu Serdar Yıldız Yalçın Sırakaya Hüseyin Doğru İbrahim Gökhan Çakır Yakup Kaya Birol Aydın Ayhan Yıldırım Alparslan Erkoç Cem Çınar Ahmet Kaan Özyürek

Bu yeni atamalar ile TFF, engelli futbolunu daha da ileri taşıma ve bu alanda daha fazla insana ulaşma amacı gütmektedir.