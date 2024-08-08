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TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 Yeni Üye Atandı

TFF, Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 üye ekleyerek güçlendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:34
TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 Yeni Üye Atandı

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Genişliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, 8 yeni üye ile zenginleşti. Bu yeni üyelerle faaliyete katılım artarken, engelli futbolunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni Üyeler Kimler?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na katılan yeni üyeler şunlardır:

  • Hüseyin Doğru
  • İbrahim Gökhan Çakır
  • Yakup Kaya
  • Birol Aydın
  • Ayhan Yıldırım
  • Alparslan Erkoç
  • Cem Çınar
  • Ahmet Kaan Özyürek

Koordinasyon Kurulunun Güncel Üye Listesi

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, yeni üyelerle birlikte aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

  1. Kerim Vural (Başkan)
  2. Osman Çakmak
  3. Hamza Doğan
  4. Hüseyin Küçük
  5. Abubekir Özcan
  6. Serkan Çakmaklı
  7. Hasan Serkan Canmutlu
  8. Serdar Yıldız
  9. Yalçın Sırakaya
  10. Hüseyin Doğru
  11. İbrahim Gökhan Çakır
  12. Yakup Kaya
  13. Birol Aydın
  14. Ayhan Yıldırım
  15. Alparslan Erkoç
  16. Cem Çınar
  17. Ahmet Kaan Özyürek

Bu yeni atamalar ile TFF, engelli futbolunu daha da ileri taşıma ve bu alanda daha fazla insana ulaşma amacı gütmektedir.

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