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TFF Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu: İşte ödül alan takım ve isimler

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TFF Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu: İşte ödül alan takım ve isimler
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ağustos ve Eylül döneminde TFF Fair Play Ödülleri sahibini bulurken liste yayınlandı.

4 kategori üzerinde seçimler yapılırken takım, teknik direktörü, taraftar ve futbolcu olarak Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun seçimleri belirlendi. Ağustos Eylül ayı döneminde kazanılan ödüller haberimizde yer almaktadır.

TFF

KAZANILAN ÖDÜLLER

En Centilmen Takım: Samsunspor

En Centilmen Teknik Direktör: Patrick Kluivert (Adana Demirspor)

En Centilmen Taraftar: Samsunspor Taraftarı

En Centilmen Futbolcu: Fernando Muslera (Galatasaray)

Spor
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