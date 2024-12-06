TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na Katılmayacağını Açıkladı

TFF, Fenerbahçe'den Gelen Türkiye Kupası Bildirimini Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını resmen bildirdiğini açıkladı.

TFF'nin yapmış olduğu açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.'" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, bahsi geçen bildirimle ilgili olarak TFF'nin ilgili kurulları'nın gerekli değerlendirmeleri yapacağı da belirtilmiştir.