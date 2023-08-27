TFF, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı: Yıldız, yıldızını söndürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında beş yıldızlı forma ile sahaya çıkmasının cezasını belirledi. TFF, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Sportif Ekipman Talimatının 16/1. ve 22/2. maddelerine aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verildiğini duyurdu.





Geçtiğimiz ay düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından yapılan açıklamada, kulübün bundan sonra yıldızsız forma ile sahaya çıkacağı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin beş yıldızlı forma kullanımının ardından TFF'nin verdiği ihtar cezası, kulübün gelecekteki spor etkinliklerindeki ekipman tercihlerini etkileyebilir.