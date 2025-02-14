TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda Önemli Değişiklikler Yaptı

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda Değişiklik Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda önemli bir değişikliğe imza attı. TFF'nin resmi açıklamasına göre, talimatın 46. maddesi gözden geçirilerek, 36/A maddesi eklendi.

Yeni Cezalar Belirlendi

Bu yeni düzenleme ile birlikte, sahayı terk eden kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası uygulanacak. Ayrıca, bu durumu yaşayan kulüpler, takip eden sezona -9 puan cezası ile başlayacak. Kulüp oyuncularına ise 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacağı ifade edildi.