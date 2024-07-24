TFF Genel Sekreterliği'ne Abdullah Ayaz Atandı

TFF’de Yeni Genel Sekreter Duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nda önemli bir değişiklik yaşandı. TFF genel sekreterliği görevine Abdullah Ayaz atandı.

Atama Açıklaması

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdullah Ayaz’ın yeni genel sekreter olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Abdullah Ayaz Kimdir?

Abdullah Ayaz, 1 Şubat 1981 tarihinde dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Ayaz, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, ayrıca sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kamu yöneticiliği alanında ise 10 yıllık bir deneyime sahiptir.

Önceki Genel Sektere Teşekkür

Görevinde Abdullah Ayaz’a destek sunacak olan TFF, önceki genel sekreter Taner Senseven’e ise bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalar için teşekkür etti.