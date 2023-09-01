TFF, Gökhan Zan ve Volkan Demirel'e ödül verdi

Türkiye futbol federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin 2022-2023 sezon sahipleri ödüllerini aldı. Bu ödüllerin içinde en anlamlısı ise asrın felaketi olan 6 Şubat depremi gecesi canları pahasına depremzedelere yardım eli uzatan Volkan Demirel ve Gökhan Zan ikilisine verildi. Detaylar haberimizde…







TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'A ÖZEL ÖDÜL VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödül töreni gerçekleşti.

TFF Adil Oyun ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Süper Lig ve Ligler çerçevesinde takım, oyuncu, teknik direktör, başkan/menajer ve taraftar olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin ardından kazanan takım belirlendi. .

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükekşi, toplumda iyi örneklerin yayılmasını sağlamak amacıyla Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Konseyi kurduğunu belirterek, şöyle konuştu: "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltebilmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü yaratmaya gayreti içinde çalışıyoruz. Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda göstermeye, hissetmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden fair play ruhunun sahada, tribünlerde, televizyonlarda, radyolarda ve tüm dijital mecralarda yaşanmasını istiyoruz." Ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda fair play'in önemli örneklerinin bulunduğunu belirten Büyükekşi, şöyle konuştu: "Futbol tarihimizde fair play ruhunu taşıyan çok önemli örneklerimiz var. Lefter, Metin Oktay, Süleyman Seba, Can Bartu, Özhan Canaydın, Özkan Sümer bunlardan sadece birkaçıdır. Bu isimler Türk futboluna adını ve gönlümüze veriyor. Hepsi adlarını altın harflerle yazdırdılar. Hepsinin ortak paydası adalet ruhuna sahip olmaları ve içerde ve dışarda herkese örnek olmalarıdır." Dedi.

Ana hedeflerinin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:

Bunun için de adaletin ve Fair Play'in ön planda olduğu bir futbol ortamı yaratmalı ve onun narin bir çiçek gibi açmasını sağlamalıyız. Bu nedenle kabalık ve şiddet, kötü ruh hali ve kaos yaratan ifadeler duymak istemiyoruz. özellikle tribünlerde TV ve sosyal medyada bu durumların olmaması en büyük dileğimiz. Bugün Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de bir basın toplantısında aynı konudan şikayet ettiğini duydum. O kesinlikle haklı. Bu konu hakkında herkesin şapkasını önüne koyup düşğnmesi gerekmetedir. Başkanlarımızın, yöneticilerimizin, oyuncularımızın hepsi çok değerli. Küfür ve şiddet bizi hiçbir yere götürmez. Öncelikle birbirimize saygı ve sevgi göstermemiz gerekiyor. Eleştiriler olabilir ama lanetlenmemeli. Çocuklarımızın bu olaylara tanık olarak büyümelerini istemiyoruz. Bu küfürü sözlüğümüzden çıkarmalıyız. Tüm futbolseverleri, kulüp başkanlarını, yöneticileri, antrenörleri, oyuncuları, basın mensuplarını öfkeye, lakap takmaya ve şiddete karşı yanımızda olmaya çağırıyorum."

''CAYDIRICI CEZALAR VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Başkan Mehmet Büyükekşi, fair play ruhuna aykırı davranışlara caydırıcı cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Fair Play'e aykırı eylemlere sıkı bir şekilde müdahale edeceklerini belirten Büyükekşi, "Fair play ruhuna aykırı her türlü eylem ve iddiaya karşı caydırıcı yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz. Adil oyun Allah'ım. Herkesi yumuşak konuşmaya davet ediyoruz. Suçun birden fazla tekrarı halinde ceza artırılacak. Bu konuda kararlıyız. Sözlerini kullandı.

Küfür etme, kötü tezahürat ve şiddete karşı bilinçlendirme kampanyası hazırladıklarını kaydeden TFF Başkanı, "TFF olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlı olacağız.Futbolda görmek istediğimiz güzel iklim için hep birlikte hareket edersek daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum. Bunun için herkesin ortak çabasına ve duyarlılığına ihtiyacımız var. Merhum Barış Manço şunları söyledi: `İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.' derdi. Bir atasözümüzde de 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.' denir. Tatlı söz söyleyen kötü söz işitmez. Biz de kendimizi hep tatlı söz söylemeye alıştıralım." dedi.

"TİTİZLİKLE OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE KARAR VERDİK''



TFF Sosyal Sorumluluk ve Adil Oyun Başkanı Ali Erten, kazananların büyük bir titizlikle belirlendiğini söyledi.

Kararlarını verirken ölçülebilir ve ölçülemez kriterleri kullandıklarını söyleyen Erten, “Bu ödüllerin bir kısmını ölçülebilir değerlerle tanımladık. Hepsini ölçmek mümkün olmadığından, Yaygın Olarak Kabul Edilen Fair Play İlkeleri çerçevesinde dikkatli ve objektif bir şekilde karar verdik. Geçen sezon ülkemiz çok zor ve büyük felaket yaşadığımız bir dönemdi. Canlarımızı kaybettik. Ödüllerimizde bunun izlerini bulacaksınız. Umarım doğru kararlar vermişizdir. Futbol ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunduysak çok mutluyuz" dedi.

Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş

Fair Play Kurulu Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.