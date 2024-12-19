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TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 17. Hafta Maçları Öncesi Kamp Düzenledi

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. hafta maçları için hazırlık kampı düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:08
TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 17. Hafta Maçları Öncesi Kamp Düzenledi

TFF Merkez Hakem Kurulu, 17. hafta maçları öncesi kamp düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlar öncesinde kapsamlı bir kamp gerçekleştirdi. Bu kamp, hakemlerin performanslarını artırmak ve yönetim standartlarını yükseltmek amacıyla TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı.

Kampın İçeriği

Federasyonun açıklamasına göre, kampın ilk gününde hakemler, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde sahada fiziksel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. İkinci günde ise müsabaka klipleri üzerinden detaylı analizler yapılarak, hakemlerin karar verme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Gelecek Planları

Buna ek olarak, Süper Lig'in 18. hafta maçları öncesinde de benzer bir uygulamanın MHK tarafından planlandığı ifade edildi. Bu tür kampların, hakemlerin hem fiziksel hem de mental hazırlıklarını pekiştirmesi bekleniyor.

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