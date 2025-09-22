TFF: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Görevde, Spekülatif Haberlere İtiraz

TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu ve medyadaki spekülatif haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:08
TFF'den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin medyada yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. Federasyon, Gündoğdu'nun görevine devam ettiğini duyurdu.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Federasyon, kamuoyunu doğru ve teyitli bilgiye yönlendirme çağrısını yineledi.

