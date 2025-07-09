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TFF Olağan Mali Genel Kurulu: Hacıosmanoğlu'ndan Hakemlik Sisteminde Yenilikler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüplere hakemlik sistemi devri önerisini duyurdu. Genel kurulda önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 13:24
TFF Olağan Mali Genel Kurulu: Hacıosmanoğlu'ndan Hakemlik Sisteminde Yenilikler

TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında konuştu. Hacıosmanoğlu, toplantıya şehitlerimiz için başsağlığı dilekleriyle başladı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşayan kulüpleri tebrik etti.

Şeffaflık ve İşbirliği Vurgusu

Konuşmasında, 18 Temmuz 2024'te göreve geldiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, şeffaflıktan ödün vermediklerini vurgulayarak, “Futbolun gelişmesi için çalıştık. Altyapısı gelişmiş, mali yapısı güçlenmiş kulüp sayısının artmasını istiyoruz” dedi. Ayrıca, Türk futbolunun uluslararası standartlara ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Hakemlik Sistemi Üzerine Çalışmalar

Hacıosmanoğlu, yeni bir hakemlik sistemi oluşturmak için Kulüpler Birliği Vakfı ile temas halinde olduklarını belirtti. Kulüplere hakemlik sisteminin devrini önerdiklerini ifade eden Hacıosmanoğlu, “Ortak akılla ilerlemek önemli. Daha iyiyi teklif etmeden eleştirmek anlam ifade etmez” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Genç Hakemler İçin Destek

Genç hakemlerin daha fazla görev alması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, “Müsabakaların yüzde 70'ini genç hakemler yönetti. Hakem arkadaşlarımıza gereken desteği veriyoruz” dedi. Ayrıca, insani hataların kabul edilebilir olduğunu fakat art niyetli davranışlara tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

Futbol Tesisleşmesi ve Hedefler

TFF'nin Türkiye’nin futbol altyapısına katkı sağladığını belirten Hacıosmanoğlu, “Devletin tesisleşme çalışmalarında büyük ilerleme kaydettik. Yönetim olarak her kulübe eşit mesafede durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Milli Takım ve Gelecek Hedefleri

A Milli Futbol Takımının tarihindeki ilk Uluslar A Ligi'ne yükseldiğini ve 2026 Dünya Kupası’na katılma hedefini vurgulayan Hacıosmanoğlu, Avrupa tişörtü giyecek kulüplerin başarısının milli takıma olumlu yansıyacağını belirtti.

Genel Kurulda Diğer Gelişmeler

Toplantıda, kesinleşmiş hak mahrumiyetleriyle ilgili cezaların affedilmesine yönelik önerge kabul edilmedi. Hacıosmanoğlu'nun ve yönetim kurulunun faaliyetleri oybirliğiyle ibra edildi. 2025-2026 döneminin bütçesi de oybirliğiyle onaylanarak genel kurul sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, JW Marriott Hotel'de...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Şenol Güneş de katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, JW Marriott Hotel'de...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Şenol Güneş de katıldı.

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