TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da Başladı

TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya başladı. Bu önemli organizasyon, daha önceden 12 farklı merkezde yapılan etapların ardından finale ulaştı.

Katılımcı Takımlar

Şampiyonaya, süreçte başarılı olan takımlar katılıyor. Manavgat Belediye Spor, 19 Mayıs Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Karasuspor, Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor, Espiyespor, Gümüldürspor, Adilcevaz Belediye Spor ve Erzin Belediyesi Uluçınar Gençlik ve Spor takımları süper finallerde yer alıyor.

İlk Gün Maç Sonuçları

Milli Egemenlik Plajı'nda oynanan ilk gün maçlarında şunlar yaşandı:

Manavgat Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor'u 13-1'lik skorla geçti.

City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nü 16-1 mağlup etti.

Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor takımını 5-3 yendi.

Gümüldürspor, Adilcevaz Belediye Spor'u 3-2'lik sonuçla devirdi.

Finallerin Takvimi

Süper finaller, 4 grup halinde tek devre lig usulü olarak 19 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Ardından 21 Ekim Pazartesi günü çeyrek final, 22 Ekim Salı günü yarı final karşılaşmaları, ve sonunda 23 Ekim Çarşamba günü de final maçı gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.