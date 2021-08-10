TFF, stadyumlara giriş kararını açıkladı: Aşı olmayan stada alınmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), nerdeyse tamamlanan yeni sezon hakkında son değerlendirmeleri yaptı ve bu kapsamda yeni kararlar aldı. TFF tarafından yapılan açıklamada yeni düzenlemelerle stadyumlara giriş şartları bildirildi.

Yapılan açıklamada, aşı takvimini tamamlamış olan taraftarların son aşılarını yaptırdıkları tarihi takip eden 14’üncü günden itibaren stadyumlara alınabileceği belirtildi. TFF'de alınan bir başka kararın ise misafir olarak gelen takımın seyircilerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle karşılaşmalara alınmayacağı şeklinde olduğu bildirildi.