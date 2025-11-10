TFF, Süper Lig 12. Hafta VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Trendyol Süper Lig 12. haftada oynanan üç maçın VAR kayıtlarını YouTube'da paylaştı; kararlar Gençlerbirliği-Başakşehir, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor ve Kocaelispor-Galatasaray'da yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 21:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayımladı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Gençlerbirliği - Başakşehir (88')

Hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR uyarısıyla kenara gelen Tonusluoğlu, pozisyonu farklı açılardan izledi. Başakşehirli futbolcu Opoku'nun vuruşunda Thalisson'dan seken topta Tonusluoğlu, "Erkan hocam ben burada destek kolu olarak, kolun doğal konumda olduğunu ve düşüşün esasında doğal kolunu açılmadığını düşünüyorum. Kararımda kalıyorum" diyerek sahada döndü ve penaltı yok kararı verdi.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (66')

Hakem: Oğuzhan Çakır

66. dakikada VAR'dan gelen "potansiyel penaltı incelemesi" önerisi sonrası Çakır, Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un Sorescu'nun ayağına bastığını tespit etti ve ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.

Kocaelispor - Galatasaray (83')

Hakem: Çağdaş Altay

83. dakikada Victor Osimhen'in golüyle gelen beraberlik pozisyonunda Çağdaş Altay, VAR'ın "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme" önerisi üzerine kenara geldi. VAR ile hakem arasındaki konuşmalar şu şekilde kaydedildi:

VAR: "Çağdaş, şimdi Galatasaraylı futbolcunun burada şutu var. Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayı hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz. Sen de kontrol et başka bir açıdan da göstereceğim sana"

Altay: "Tamamdır golü göreyim hocam"

VAR: "Başka bir açıdan da gösteriyorum"

Altay: "Teşekkürler ofsaytla başlıyorum, endirekt serbest vuruşla"

VAR: "Tamamdır karar senin."

Not: TFF kayıtları YouTube hesabında paylaşıldı.

