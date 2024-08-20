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TFF, Süper Lig 2. Hafta VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında yer alan VAR kayıtlarını açıklayarak maçlardaki kritik anları paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:56
TFF, Süper Lig 2. Hafta VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Süper Lig 2. Haftanın VAR Kayıtlarını Paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yapılan maçların VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı. TFF’nin resmi YouTube kanalından yayınlanan görüntülerde, Konyaspor-Galatasaray, Göztepe-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarına dair önemli anlar yer aldı.

Konyaspor-Galatasaray Maçından Önemli Anlar

Konyaspor-Galatasaray maçında, Galatasaray tarafından atılan bir golün iptail süreci, VAR hakemi Volkan Bayarslan ile hakem Direnç Tonusluoğlu arasında gerçekleşen diyaloglarla detaylandırıldı. Bayarslan, "Direnç, beni duyabiliyor musun?" dediğinde Tonusluoğlu, "Şimdi duyuyorum" yanıtını verdi.

VAR incelemesinde, Galatasaraylı oyuncunun, Konyalı futbolcunun önüne topunu koyduğu ve bunun sonucunda bir faul durumu oluştuğu belirlendi. Bu durumda hakem, iptal kararını verdi.

Göztepe-Fenerbahçe Karşılaşması

Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, hakem Kadir Sağlam ile yaptığı görüşmede, "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum" dedi. Hakem Sağlam, görüntüleri inceledikten sonra pozisyonun faul nedeniyle gol iptaline sebep olduğunu belirtti.

Beşiktaş-Antalyaspor Maçı ve Kırmızı Kart Kararı

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında ise VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Mehmet Türkmen ile yaşanan diyalogda, potansiyel bir kırmızı kart durumu için inceleme yapılmasını önerdi. Özütoprak, "Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibinin sağlığını tehlikeye atıyor" ifadesi ile durumu açıkladı. Hakem, yapılan eleştirel inceleme sonrası kırmızı kart iptali yönünde bir karar aldı.

TFF’nin yayınladığı bu VAR kayıtları, futbol camiasının adalet anlayışını pekiştirmekte ve tartışmaların önüne geçmekte önemli bir rol oynamaktadır.

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