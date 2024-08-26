TFF, Süper Lig 3. Haftası VAR Kayıtlarını Yayımladı

TFF'den Süper Lig 3. Hafta VAR Kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını kamuoyuna sundu. Yayın, TFF'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalardaki Önemli Pozisyonlar

Yayımlanan kayıtta, Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor ve Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçların önemli pozisyonları sesli ve görüntülü biçimde analiz edildi.

Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor Maçı

Bu karşılaşmada verilen penaltının detayları ise şöyle aktarıldı:

VAR: Çağdaş, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Çağdaş Altay: Geldim.

VAR: Kontak noktasını gösteriyorum; burada siyahlı oyuncunun müdahalesini görmektesin. Bu açıları inceleyelim.

Hakem Çağdaş Altay: Kart vermiyorum, penaltıyla başlayalım. Geniş açıdan da göster hocam. Teşekkürler.

Antalyaspor - Atakaş Hatayspor Maçı

Bu maçta ise penaltının iptaline ilişkin hakem diyaloğu şu şekildeydi:

VAR: Atilla, atak başlangıcında potansiyel 'el yüze' faulu için sahada inceleme öneriyorum. Elinin yüzüne geldiğini gösteriyorum.

Hakem Atilla Karaoğlan: 11 numaralı oyuncunun eli, 27 numaralı oyuncunun yüzüne geldi. Sonrasında top açık olan ele temas ediyor. Elden önce 'el yüze' var. Sarı kartı 11 numaralı oyuncuya gösteriyorum, penaltıyı iptal ettim.

Bu açıklamalar ve incelemeler, maçların daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyor. TFF, gelecekte de benzer açıklamalar yaparak futbolseverlere daha fazla bilgi sunmayı hedefliyor.