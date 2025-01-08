DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu, hakemlik sisteminde önemli bir değişim hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:03
TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre, bu kararın arkasında yüz yüze gelen eleştiriler ve yaşanan tartışmalar yer alıyor.

TFF, kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi için kritik yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğini belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre, VAR uygulamalarındaki sorunlar futbol iklimine olumsuz etkide bulunduğu gözlemlendi.

Açıklamada, Faal VAR hakemlerine olan güvenin yeniden inşası ve sistemin daha etkin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor. “Bu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.” ifadesi dikkat çekiyor. TFF, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefini de sürdüreceğini vurguladı.

Yeni Yapı ve Şeffaf Yönetim

TFF'nin duyurusunda diğer önemli kararlar da paylaşıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), şirketleşme sürecine uygun bir kurumsal yapı ile yeniden yapılandırılacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig operasyonları, kulüplerin de paydaşı olacağı bir danışma kurulunun çalışma prensiplerine göre yürütülecek.

Ayrıca, yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında, hakem atamaları için net kriterler belirlenerek otomatik bir sistemin uygulanacağı belirtildi. Performans değerlendirmeleri de kulüplerle paylaşılarak profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacak.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enes Ünal, Çapraz Bağ Yırtığıyla Sezonu Kapattı
2
Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
3
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı
4
Yalovaspor Basketbol'un Başantrenörü Hakan Yavuz Başarılı Bir Operasyon Geçirdi
5
2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Galipleri Belli Oldu
6
Sivasspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı
7
TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor