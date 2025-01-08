TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre, bu kararın arkasında yüz yüze gelen eleştiriler ve yaşanan tartışmalar yer alıyor.

TFF, kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi için kritik yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğini belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre, VAR uygulamalarındaki sorunlar futbol iklimine olumsuz etkide bulunduğu gözlemlendi.

Açıklamada, Faal VAR hakemlerine olan güvenin yeniden inşası ve sistemin daha etkin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor. “Bu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.” ifadesi dikkat çekiyor. TFF, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefini de sürdüreceğini vurguladı.

Yeni Yapı ve Şeffaf Yönetim

TFF'nin duyurusunda diğer önemli kararlar da paylaşıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), şirketleşme sürecine uygun bir kurumsal yapı ile yeniden yapılandırılacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig operasyonları, kulüplerin de paydaşı olacağı bir danışma kurulunun çalışma prensiplerine göre yürütülecek.

Ayrıca, yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında, hakem atamaları için net kriterler belirlenerek otomatik bir sistemin uygulanacağı belirtildi. Performans değerlendirmeleri de kulüplerle paylaşılarak profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacak.