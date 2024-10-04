TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Cezaları Onadı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Cezalar Hakkında Karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a uygulanan para cezalarını onayladı.

Cezaların Detayları

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü, çeşitli ihlaller nedeniyle 336 bin lira ceza alırken, teknik direktör Jose Mourinho ise basın toplantısına katılmamasından dolayı 150 bin lira para cezası aldı. Bu cezalar Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Galatasaray'a ilişkin olarak ise, kulübün çeşitli ihlallerden dolayı 553,5 bin lira para cezasının onanması kararlaştırıldı.

Beşiktaş’a İndirim Yapıldı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Muharrem Kaan Şakul’un müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 14 güne indirdi. Ayrıca, 150 bin lira para cezası da 100 bin lira olarak güncellendi.

Kasımpaşa’nın Cezası Onandı

Kurul, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edilen Kasımpaşalı futbolcu Josip Brekalo'nun cezasını da onayladı.