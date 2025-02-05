TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Harcama Limitine İtirazını Reddetti

TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a Ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü tarafından yapılan ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik itirazı kesin bir dille reddetti.

TFF'nin resmi açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliklere dair itirazlarının, oy birliğiyle kabul edilmediği belirtildi.

Aynı açıklamada, Galatasaray'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişiklikle ilgili itirazının da oy çokluğuyla reddedildiği duyuruldu.

Bununla birlikte, bu kararın ardından Galatasaray'ın finansal stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.