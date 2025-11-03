TFF Tahkim Kurulu, Karakoyun ve Ndongala cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun’un 15 günlük hak mahrumiyeti ile kulübün para cezalarını ve Ndongala’nın 2 maç menini onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Karakoyun ve Ndongala cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Bandırmaspor kararlarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bandırmaspor ile ilgili başvuruları bugün yaptığı toplantıda karara bağladı. Kurul, Başkan Murat Karakoyun ile futbolcu Dieumerci Ndongala hakkında verilen disiplin cezalarının tamamını onadı.

Tahkim Kurulu kararlarının özeti

Kurul kararında, Bandırmaspor Kulübü ve ilgililere ilişkin itirazların reddedildiği belirtildi. Alınan kararlar oybirliğiyle onanırken, her bir ceza için sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı ifade edildi.

Bandırmaspor Kulübü hakkında; taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 110.000,00 TL para cezası verildi. Tahkim Kurulu, bu cezaya yönelik itirazı reddetti.

Bandırmaspor Kulübü hakkında; 26.10.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar' nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 535.000,00 TL para cezası verildi. Kurul, bu kararı da onadı.

Başkan Murat Karakoyun hakkında; 26.10.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabındaki paylaşım kapsamında FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi ve itiraz reddedildi.

Futbolcu Dieumerci Ndongala hakkında; rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verildi ve bu karar da onandı.

Tahkim Kurulu karar metninde her bir dosya için verilen gerekçelerde ceza tayininde ve hukuki nitelendirmede bir hata olmadığı kaydedildi ve tüm başvurular oybirliğiyle reddedildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TAHKİM KURULU, BANDIRMASPOR KULÜBÜ BAŞKANI MURAT KARAKOYUN'A...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TAHKİM KURULU, BANDIRMASPOR KULÜBÜ BAŞKANI MURAT KARAKOYUN'A VERİLEN 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VE KULÜBÜN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ALDIĞI PARA CEZALARINI ONADI.

