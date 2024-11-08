TFF Tahkim Kurulu, Mourinho'nun Men Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Mourinho'nun Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 1 maçlık men cezasını ve 58 bin 500 lira para cezasını onayladı.

Ceza Düzenlemeleri

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Portekizli teknik adamın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle önceki verilen 900 bin liralık cezası düzenlenerek 600 bin lira olarak onandı.

Diğer Ceza Kararları

Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Acun Ilıcalı'nın cezası 600 bin liradan 400 bin lira'ya indirilirken, sarı-lacivertli kulübün 390 bin liralık cezası da onandı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün 117 bin liralık cezasına yaptığı itiraz ise reddedildi. Ayrıca, Göztepeli oyuncu Anthony Dennis'in 2 maçlık cezası ve sarı-kırmızılı kulübün 157 bin 500 liralık cezası da onandı.