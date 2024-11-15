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TFF Tahkim Kurulu'ndan Gaziantep FK ve Adana Demirspor'a Müjdeli Haber

TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ve Adana Demirspor'un cezalarını kaldırdı. Cezalar yeniden incelenecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:29
TFF Tahkim Kurulu'ndan Gaziantep FK ve Adana Demirspor'a Müjdeli Haber

TFF Tahkim Kurulu, Cezaları Kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile bu kulüplerin başkanlarının cezalarını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK'nın TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçta sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası, Memik Yılmaz'ın itirazının incelenmesi sonucu kaldırıldı.

Yeniden İnceleme Süreci

Eksik inceleme gerekçesiyle Memik Yılmaz'ın cezası kaldırıldı ve dosya, yeniden karar verilmek üzere PFDK'ye gönderildi. Ayrıca, Gaziantep FK'ye aynı nedenle verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının da kaldırıldığı belirtildi.

Adana Demirspor'un Cezaları İptal Edildi

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor ve kulüp başkanı Bedirhan Durak için de benzer bir işlem gerçekleştirdi. Mavi-lacivertlilere netlik kazandıran açıklama, Net Global Sivasspor ile yapılan maçta verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının kaldırıldığını duyurdu. Bedirhan Durak'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası da iptal edildi.

Diğer Cezalarda Düzenlemeler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 465 bin lira olan para cezası, 350 bin lira'ya indirildi. Ayrıca, Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar'ın basın mensubuna yönelik saldırısı sebebiyle verilen 120 gün hak mahrumiyeti cezası, 90 gün olarak güncellendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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