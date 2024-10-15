TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın Cezasını Onayladı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Cezaya Onay

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayladı.

Erteleme Talebi Reddedildi

Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Selçuk İnan'a verilen 1 maç men ve 29,250 lira para cezasına itirazda bulundu. Ancak TFF Tahkim Kurulu, yaptıkları itirazı reddederek cezanın geçerli olduğuna karar verdi.

TFF Açıklaması

TFF, kendisine ulaşan itiraz dilekçesinin ardından, Selçuk İnan'ın cezasının onaylandığını ve erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurdu.