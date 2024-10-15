DOLAR
34,22 0,17%
EURO
37,28 0,41%
ALTIN
2.928,14 -0,32%
BITCOIN
2.277.990,92 -0,92%

TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın Cezasını Onayladı

TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'a verilen ceza ve itirazı hakkında kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:27
TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın Cezasını Onayladı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Cezaya Onay

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayladı.

Erteleme Talebi Reddedildi

Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Selçuk İnan'a verilen 1 maç men ve 29,250 lira para cezasına itirazda bulundu. Ancak TFF Tahkim Kurulu, yaptıkları itirazı reddederek cezanın geçerli olduğuna karar verdi.

TFF Açıklaması

TFF, kendisine ulaşan itiraz dilekçesinin ardından, Selçuk İnan'ın cezasının onaylandığını ve erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın Cezasını Onayladı
2
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Elenişini Nedenleri
4
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenildi
5
Hentbol Süper Lig: Mihalıççık Belediyespor'un Zaferi
6
Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Haftası Tamamlandı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor