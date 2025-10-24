TFF ve ODEDDER 'Futbolda Fark Yok, Sevgi Var' Sergisi Açıldı

TFF ve ODEDDER iş birliğiyle "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" sergisi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) ortaklığında gerçekleştirilen, otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesinin sergisi Riva'da açıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Açılış, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Etkinliğe TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, tiyatro oyuncuları Emre Özmen ve Özlem Maden, aileler ve basın mensupları katıldı.

Sergide, otizmli bireylerin çektiği karelerle oluşturulan fotoğraflar kamuoyuna tanıtıldı. Proje, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla TFF ev sahipliğinde sergilendi.

Sergide yer alan futbolcular

Sergide A Milli Takım oyuncularından Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır'ın fotoğrafları yer aldı.

Serginin mesajı ve gelirlerin kullanımı

Proje, futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştürerek topluma "Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır." mesajını veriyor. Sergilenen fotoğraflar yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak; satışa sunularak elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

Konuşmalar

Basın toplantısında ilk sözü alan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, ODEDDER'in çalışmalarını överek, “Çok güzel işler yapıyorsunuz, engel tanımıyorsunuz. Bütün gençlerimizi Türk futbolunun yıldızlarıyla buluşturarak, onların hiçbir şeyden geri kalmadığını, bütün işleri yapabildiklerini de en güzel şekilde gösteriyorsunuz. Aslında bizim sizleri alkışlamamız lazım.” dedi.

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ise projenin çıkış amacını ve federasyonun desteğini anlatarak, "Bu şiarda başkanımız böyle bir proje gerçekleştirelim deyince gerek TFF olarak gerek A Milli Takım oyuncuları olarak destek vermek istedik. Proje kapsamında oyuncularımız son derece keyif aldı. Çocuklarımızla beraber hareket ettiler. Bu çocuklarımız toplumda gerçek anlamda diğer çocuklarımızdan farkı olmayan, destek verilmesi gereken, destek verildiğinde aslında içinde cevherleri, ışıkları ortaya çıkan çocuklarımız. Biz de bu cevheri çıkarmak için ODEDDER başkanımızla çalışalım dedik. Sağ olsun Mecnun başkanım, futbol federasyonu başkanımız, yönetim kurulumuz bu konunun sonuna kadar arkasında durdu." ifadelerini kullandı.

ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe ise sergiyi açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu proje, otizmli bireylerimizin A Milli Futbol Takımı oyuncularını kendi objektiflerinden fotoğrafladığı, spor ve sanatın birleştirici gücünü buluşturan çok özel bir çalışmadır. Futbolun evrensel diliyle verilmek istenen mesaj aslında son derece sade ama bir o kadar da güçlüdür. Farklılıklar değil, bizi birleştiren sevgidir. Otizmli bireylerin toplum yapısına aktif katılımını teşvik eden her çalışma, farkındalıktan öte kapsayıcı bir anlayışın gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bizler de dernek olarak sporun iyileştirici ve birleştirici yönüyle otizmli bireylerimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projede bize destek veren başta TFF'ye, A Milli Takımı'mızın tüm oyuncularına, projeyi mümkün kılan ailelerimize, eğitimcilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kapanış

Konuşmaların ardından Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Tolga Gökçe, misafirler ve aileler sergi alanını gezdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen, otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesi kapsamındaki serginin açılışı Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Etkinliğe TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz (sağda) ve Fuat Göktaş (solda) katıldı.